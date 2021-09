Primera derrota del Corredor Mató-Palafrugell aquesta temporad,a després de caure a la pista del Reus -tercer classificat del curs passat- per un ajustadíssim 4-3. Tot i ser un dels millors equips de la categoria, els palafrugellencs van plantar cara des de l’inici; i van ser els primers en marcar gràcies a Canet. Encara que no comptaven amb l’actuació d’un inspirat Marín que va fer tres dels quatre gols del seu equip. El reusenc va ser l’autor del 4-2 que gairebé certifica la victòria pels seus poc abans que Canet fes un doblet per maquillar el resultat.