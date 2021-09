«Ara toca celebrar, després descansar, i després anar per un altre campionat», va assegurar convençut Palou en declaracions a Efe després d'aixecar el trofeu que l'acredita com a campió de la Indycar, la competició de monoplaces més important dels Estats Units. Palou va guanyar aquest diumenge el campionat després d'acabar quart en l'última carrera de l'any a Long Beach (Califòrnia, els EUA). Amb aquesta quarta posició, Palou va acabar l'any amb 549 punts, per davant del nord-americà Josef Newgarden i el mexicà Ànec O'Ward, que va haver d'abandonar després de veure's involucrat en un accident.

En travessar la meta, Palou va sentir «molta felicitat» i va recordar els bons moments d'una temporada que va catalogar de «molt bona», amb vuit podis inclosos. «És un somni que tenia per complir: ser campió de la Indycar és especial». A més, va agrair el suport rebut des d'Espanya i va apuntar que creu «que anirà a més després d'aquest campionat». També va comentar que va haver-hi un moment de la cursa especialment complicat, en el qual un incident entre els dos vehicles que estaven davant seu gairebé li costa el títol. «Hi ha hagut un moment en una corba que és molt tancada aquí a Long Beach on hi ha hagut un incident i estàvem just dos cotxes darrere, ens hem tocat amb el cotxe de davant i el de darrere, hem estat en un sandvitx, però hem aconseguit sortir d'això», va descriure Palou.

Després d'aquest incident, O'Ward, el seu immediat perseguidor, va haver de retirar-se per problemes amb el semieix de la roda posterior dreta del seu automòbil. «Ha estat una pena perdre al rival que anava bé per al campionat; hagués estat bé una bona lluita en la cursa», va sentenciar. Palou es va convertir així en el primer espanyol de la història a aconseguir el títol de la Indycar i en un dels més joves del món a fer-ho. A més de suposar una fita per a l'automobilisme espanyol, Palou, de 24 anys, també és ara un dels pilots més joves de la història a aconseguir el títol de la Indycar. Només el neozelandès Scott Dixon, una llegenda de la Indycar amb sis campionats en el seu palmarès, que va aconseguir vèncer la competició el 2003 als 23 anys, i Sam Hornish, que la va guanyar als 22 anys el 2001, superen a Palou. Els tres primers classificats de l'últim Gran Premi de l'any van ser els nord-americans Alex Herta i Josef Newgarden, primer i segon, respectivament, i Dixon, que va acabar tercer.