La pluja va ser la gran protagonista del Gran Premi de Sochi. Ja se sap que quan plou hi ha corredisses als boxes. La meteorologia i la ràpida estratègia per calçar els pneumàtics de Mercedes van permetre que Lewis Hamilton guanyés ahir la cursa a Sotxi.

A falta de set voltes per a la finalització de la cursa, el britànic Lando Norris liderava la carrera al traçat rus. El pilot de McLaren no s’imaginava que una mala presa de decisions l’apartaria de poder lluitar per la victòria i el podi. Norris no va entrar a canviar pneumàtics i va decidir aguantar amb la goma de sec fins al final. Error de càlcul. Qui sí que va entrar a canviar pneumàtics va ser el seu compatriota, Lewis Hamilton, que gràcies a aquesta acció va aconseguir rodar més de pressa que ningú sobre l’asfalt mullat per acabar-se enduent la victòria de Rússia. El pilot de Red Bull, Max Verstappen, principal rival amb Hamilton en la lluita del mundial, va ser segon, mentre que l’espanyol Carlos Sainz va acabar tercer. Gran cursa del madrileny, que va arribar a liderar. Fernando Alonso va tornar a puntuar en acabar sisè.

Amb aquest triomf, Hamilton es torna a situar líder del mundial amb 246,5 punts, seguit de ben a prop per Max Verstappen amb 244,5. A set curses del final, el mundial segueix ben obert.