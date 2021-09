sam gaze guanya la super cup massi. L’australià aconsegueix la seva quarta victòria a Girona. 1 Sam Gaze, el guanyador de la Super Cup Massi, saluda a l’afició un cop va arribar a meta. F

2 45.000 persones van passar per la Sea Otter al llarg del cap de setmana. F

3 La sortida de la Super Cup Massi. F

El Sea Otter Europe va tancar ahir les portes de la seva cinquena edició després de tres dies vivint el ciclisme amb intensitat. Aquesta, ha estat la primera edició que s’ha celebrat després de la crisi sanitària i el resultat no hauria pogut ser millor. Només veure que 240 marques procedents de quinze països diferents han apostat per aterrar a Girona a exhibir els seus productes tot i la pandèmia ja és tot un èxit. Però a tot això se li ha de sumar que un total de 45.000 persones han passat per les rodalies de Fontajau al llarg del cap de setmana, superant, de llarg, el nombre d’espectadors previstos en un principi per l’organització. És cert que la xifra d’assistents s’ha reduït respecte la de l’edició de 2019, que va ser de 60.000, però Albert Balcells, director de l’esdeveniment, afirma que l’atual és una xifra «més que acceptable» perquè «venim d’on venim i teníem la incertesa de veure com respondria la gent».

45.000 persones han passat pels voltants del Parc de les Ribes del Ter aquest cap de setmana i això fa que l’esdeveniment no només s’hagi consolidat entre un dels millors de les comarques gironines, sinó també en l’àmbit europeu. També s’ha complert la xifra de participants, que disputaven les diferents proves, més de 4.000. I aquest ja portaven als seus familiars o amics. Però també han passat pel Sea Otter Europe autèntics amants del ciclisme que, sense tenir cap vincle amb les marques o participants, han pogut gaudir del seu esport preferit al llarg de tres dies. I també s’han deixat veure algunes personalitats del ciclisme mundial, com l’exciclista català Joaquim Rodríguez o l’actual membre del Movistar José Joaquín Rojas, que dissabte van participar en una cursa virtual que va tenir lloc a l’interior del pavelló de Fontajau.

Però abans que l’esdeveniment ciclista per excel·lència de les comarques de Girona abaixés la persiana, els espectadors encara van poder gaudir, al llarg del matí, de diverses curses. La més esperada, la Super Massi Cup, on els millors ciclistes de bicicleta de muntanya se citaven a la recerca de sumar punts pel circuit internacional. Entre ells, David Valero, medallista de bronze en els passats Jocs Olímpics de Tòquio, que va acabar cinquè. La victòria va ser per Sam Gaze, que durant l’èpica de competicions europees resideix a Girona. El ciclista australià segueix intractable en la cita gironina i amb la d’ahir, suma la seva quarta victòria en quatre participacions. Per la seva banda, el colomenc Jofre Cullell va tenir el podi a tocar, acabant quart a només un segon de Thomas Griot, tercer. Segon va ser Titouan Carod.