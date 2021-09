«El primer dia que vaig veure córrer l’Àlex vaig sentir les mateixes vibracions que quan vaig veure córrer, per primera vegada, Fernando Alonso, les mateixes». Les paraules d’Adrián Campos, mort el gener passat, prenen avui més sentit que mai. Expilot, pioner espanyol en F1, mànager i descobridor de talents, el fundador de Campos Racing s’hauria sentit l’home més feliç de la terra veient triomfar en gran Àlex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1/4/1997), que diumenge passat va fer història en proclamar-se campió de la IndyCar i es va convertir en el primer espanyol i català a aconseguir-ho.

El camí de l’èxit ha sigut tortuós. Palou, resident a Girona, va néixer en una família humil i els seus pares no tenien cap vinculació amb el motor. Això sí, el pare, Ramón no es perdia cap carrera de F1 a la televisió. Era fan de Michael Schumacher. Cada dia, camí de l’escola, Palou passava per davant del kàrting de Cardedeu i demanava que el portessin allà. Tenia 4 anys i no arribava als pedals, però la seva il·lusió era tan gran, que la família va estalviar per regalar-li un kart de segona mà pel seu cinquè aniversari.

Amb sis anys va guanyar el primer campionat social en el desaparegut kàrting de Lliçà de Vall. Va seguir endavant gràcies al finançament, primer a Benikarts i més tard amb Genís Marcó, el mateix que va encarrilar la carrera d’Alonso. Després de guanyar el campionat d’Espanya de KF3, Palou va aconseguir fitxar pel CRG de Giancarlo Tinini i començar a despuntar en l’àmbit internacional. Més tard va aparèixer Adrián Campos i va proposar a Palou fer el salt a monoplaces. La temporada 2016 va ser un desastre i semblava que no hi havia futur. Però va sorgir l’oportunitat d’emigrar al Japó i no s’ho va pensar. Amb 19 anys, es va adaptar en temps rècord i va començar a destacar en la F3 nipona. Allò li va obrir les portes de la IndyCar l’any següent, en el discret Dale Coyne Racing. Palou va aconseguir eclipsar Alonso i situar-se setè a la graella de les 500 Milles d’Indianapolis 2020. Fins a ser campió aquest any, fent història.