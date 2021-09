L'Spar Girona juga demà contra el València Bàsquet el primer partit de la temporada a Fontajau. Ho farà sense Michaela Onyenwere, una de les incorporacions d'aquest estiu. Fins aquí, tot seguint el que estava previst perquè la jugadora tot just acaba de posar el punt i final de la seva recent aventura a la WNBA amb els Liberty de Nova York i s'esperava que arribés a temps per debutar diumenge. Tampoc serà així. L'Uni acaba de patir un nou contratemps en forma de lesió. L'enèsim en ben poques setmanes. Perquè Onyenwere s'ha fet mal i haurà de ser intervinguda. Això endarrereix la seva incorporació, o fins i tot la suspèn de manera indefinida.

En l'últim entrenament als Estats Units, va patir un trencament en els lligaments del seu dit. Això no es cura d'un dia per l'altre, sinó que necessita cirugia. No se sap amb exactitud quin serà el temps de recuperació, el que "endarrereix una possible incorporació a l'Spar Girona", com informa l'Uni en un comunicat.

El club ho encaixa com un "cop dur", sobretot perquè l'arribada d'una peça més s'endarrereix i perquè hi havia moltes esperances dipositades en una jugadora que ha estat designada com la millor "rookie" de la temporada a la WNBA i que ha signat un promig d'uns 11,4 punts i 3,1 rebots per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Uni, recorda quina és la situació actual de la plantilla que dirigeix Alfred Julbe, destacant la "càrrega" que suposa per a les jugadores que no estan lesionades que s'hagin de "multiplicar" en els entrenaments i que "cada partit han de donar el màxim amb l'atapeït calendari que hi ha ara". Tot i això, no llença en cap moment la tovallola i creu que l'Spar Girona "se'n sortirà".

Com? Pel que fa Onyenwere, de moment tot són interrogants. Ara, torn per a "reflexionar" i llavors es decidirà si es pesca en el mercat una possible substituta o no. Per la resta de l'equip, esperar el retorn de les jugadores que encara no estan disponibles. María Araújo continua lesionada i encara en té per un temps. Laia Palau i Frida Eldebrink han estat baixa darrerament per lesió. Mentre que Kennedy Burke també ha de venir dels Estats Units. Sense totes elles, tret que no hi hagi una sorpresa de darrera hora, l'equip rep demà el totpoderós València a Fontajau.