Familiars i amics de Dean Berta Viñales van reunir-se ahir davant la capella ardent que va habilitar-se a la Funerària Vicens de Figueres per donar l’últim adéu al jove pilot gironí, que va morir dissabte passat als 15 anys a causa d’un greu accident en el qual es va veure implicat en la primera cursa de la categoria Supersport 300 que es disputava al Circuit de Jerez-Ángel Nieto. La sala de vetlla va durar fins a quarts de vuit de la tarda, quan es va fer una cerimònia íntima per al seu cercle més proper.

El jove pilot, natural de Palau-saverdera -on és fill de la coneguda passtisseria Can Berta- i cosí de segon grau de Maverick Viñales i Isaac Viñales, no va poder sobreviure a les greus lesions sofertes al cap i al tòrax quan va ser atropellat per un grup de pilots que el precedien i no van poder evitar la trompada després de patir una caiguda al traçat. Berta i Viñales, que tenia una carrera prometedora per davant, s’estrenava enguany a Motorbikes amb l’equip Viñales Racing Team, dirigit pel seu oncle Àngel Viñales (pare de Maverick).

«No hi ha paraules per aquest moment, ha sigut un cop dur a la nostra família. Sempre et recordaré per les enganxades que teníem en tot moment amb qualsevol cosa. Ets el nostre lleig i sempre estaràs amb nosaltres. T’envio un petó enorme allà on siguis», va escriure Maverick Viñales al seu compte d’Instagram en una publicació dedicada al desaparegut Berta i Viñales.

L’emotiu comiat de la parella

La parella del jove pilot, Rebecca Ortolá, també va voler dedicar-li unes paraules a les seves xarxes, que ràpidament es van fer virals.

«Per què? Per què la vida és així? Per què et treu a les persones que més estimes en aquest món? No tinc forces ni paraules per expressar el meu dolor. Des del dia que et vaig conèixer, vam començar a parlar cada dia fins que has marxat... Des del primer dia vaig saber que eres tu, malgrat els nostres alts i baixos en la relació, estava segura que sempre estaríem junts passés el que passés, sempre seríem tu i jo en això... Així d’injusta és la vida... Em quedo amb tots els moments que he passat amb tu (què no són pocs), i cada vegada que hem tirat endavant i ens hem donat suport mútuament. Aquest somriure que sempre portaves posat a la cara, el teu humor i les teves ximpleries, la teva simpatia, eres tot afecte amb la teva gent estimada, i sobretot, un guerrer... Amor, has aconseguit sempre el que t’has proposat, i mai t’has rendit. [...] T’estimo».