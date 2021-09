El retorn triomfal d’Ansu Fati, després de més de 10 mesos allunyat dels terrenys de joc, ha reanimat a un Barça decadent que avui afronta amb optimisme sobtat el duel de Lliga de Campions que l’enfronta al Benfica a l’Estadi da Luz (21.00 h). Una derrota li podria complicar la seva continuïtat en el torneig continental, això sí, després del fracàs contra el Bayern en la jornada inaugural.

Ansu Fati tan sols va necessitar 13 minuts per hipnotitzar el Camp Nou, que ja s’havia rendit als seus peus abans que culminés la seva electritzant reaparició amb un gol. A més, l’actuació de l’hereu del dorsal 10 de Leo Messi no va ser l’única notícia positiva de diumenge per als blaugranes. Davant el Llevant, el Barça va completar un partit significativament millor que els tres anteriors (derrota contra el Bayern de Munic i empats contra el Granada i el Cadis) amb els jugadors del planter Gavi i Nico González com a titulars. Però, encara que hagi donat signes de millora, el malalt segueix a l’UCI. A Lisboa, a la tornada a l’escenari del 2-8 contra el Bayern de Munic, el Barça es juga el seu futur a la Champions quan encara no s’ha tancat el mes de setembre. Després de caure precisament davant els alemanys al Camp Nou una altra derrota deixaria l’equip de Ronald Koeman, que va entrenar el Benfica, en una situació alarmant.

En clau portuguesa, Darwin, Rafa i Yaremchuk seran les opcions del joc ofensiu d’un Benfica que, torna a l’estadi da Luz. Especialment endollats en l’arrencada de la Lliga hi ha el jove davanter uruguaià del Benfica Darwin Núñez i el davanter centre internacional d’Ucraïna Yaremchuk, tots dos amb quatre gols en els 7 primers partits del campionat portuguès. El tècnic Jorge Jesús va salvar els mobles la passada campanya després d’aconseguir el tercer lloc a la Lliga i aconseguir derrotar el PSV Eindhoven per entrar a la fase de grups de la Lliga de Campions. Ara ha format un equip amb el central argentí Otamendi de capità i referent en una saga en la qual està escortat per l'internacional belga Vertonghen i l'internacional brasiler Lucas Veríssimo. El Benfica ha protagonitzat aquesta temporada una de les seves millors arrencades de Lliga amb ple de victòries en les set jornades disputades. En la primera jornada va empatar a zero a Kíev contra el Dinamo.

Per la seva banda, el tècnic blaugrana recupera Pedri que va tornar a exercitar-se amb el grup aquesta setmana i va rebre l’alta mèdica, encara que mancat de ritme per ser titular. Qui tornarà a l’onze serà Frenkie de Jong després de complir una sanció a la Lliga. A la mateixa hora que el Benfica-Barça també es disputarà el duel entre el Wolfsburg i el Sevilla (21h).