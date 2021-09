El València Basket, entrenat per Rubén Burgos, té tots els ingredients per ser considerat com un clar favorit a guanyar la Lliga Femenina, amb permís del Perfumerías Avenida i del propi Spar Girona. El creixement de l’equip ha sigut espectacular aquests últs anys. És l’actual subcampió i ve de guanyar la Supercopa d’Espanya, tot i rebre el dur revés d’haver-se quedat a les portes de l’Eurolliga. Amb aquest regust amarg es presenta avui a Fontajau (20h), encara que va tancar la primera jornada destrossant l’IDK a casa (77-48). Té més peces Burgos a la seva disposició que no pas l’Uni, afeblit per les baixes, però el València no disposarà tampoc de tota la seva constel·lació d’estrelles. És dubte la bescanonina Queralt Casas mentre que Rebecca Allen no arribarà a temps dels Estats Units, on acaba de posar el punt i final a la seva aventura a la WNBA.

«Ens visita un rival amb moltes capacitats. Tindrem baixes i la benzina pot ser una part del problema, però hi posarem la millor cara i ho lluitarem. El València ha treballat molt aquest inici de temporada. Hereta una bona part de l’últim any, quan estava en una línia molt positiva. A més, no pateix lesions. Això sí, garanteixo que procurarem donar la millor cara», valora Alfred Julbe.