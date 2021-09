Era l’estrena a casa i tothom volia que sortís tot bé. Fontajau no només tenia ganes de veure bàsquet sinó també d’animar el seu equip després de molt de temps. Malgrat l’allau de baixes que arrossega l’equip en aquest inici de curs la nova temporada havia començat de la millor manera el cap de setmana passat a Vitòria. El repte ahir contra el València era de força més dificultat. La infermeria no s’havia buidat gens i, encara sense Burke -Onyenwere és un capítol a part- Alfred Julbe només disposava de set jugadores del primer equip més la jove i descarada Parra, una de les bones notícies del partit (5 punts). Les ganes d’agradar el primer dia i l’encert de les gironines durant la primera part van fer somiar l’afició amb la victòria (36-36). El partit però tenia dues parts i a l’Spar, la benzina se li va acabar al principi del tercer quart, quan el València va fer valer la profunditat més gran de banqueta per trencar el partit anar-se’n al marcador. Entre Gulich, Trahan-Davis i Gil van empetitir un Uni que va lluitar fins al final tot i saber que no hi tenia res a fer.

L’Uni va entrar al partit com una piconadora decidit a agafar el València adormit i aprofitar el màxim l’avantatge que en pogués treure. Així, les de Julbe de seguida van presentar una defensa altíssima i un encert en el tir d’allò més notable i es van situar amb un 11-2 al marcador. Un temps mort visitant va tallar la rauxa inicial local i dos triples de Romero i una cistella de Gulich van anivellar el partit al final d’un primer quart que va acabar, gràcies a l’alemanya, amb el marcador favorable al València (15-17). L’Uni no havia començat gens malament. Al contrari. Julbe va retocar un parell de coses entre el primer i el segon quart per igualar altre cop les forces. La velocitat de Drameh feia patir les valencianes que, tot i això, van estirar-se i un parcial de 0-5 va fer que Julbe hagués de demanar un temps mort. Entre Reisingerova i Labukiene van tornar a fer que l’Spar dominés al marcador i arribés a la mitja part amb el partit empatat.

La primera part de l’Uni havia estat més que notable. Calia veure fins quan duraria la benzina i si les de Julbe serien capaços de mantenir-se en el partit. De la mà de Trahan-Davis el València va començar, de mica en mica, a obrir forat al marcador i un parcial de 0-8 (40-48) semblava que podia trencar el partit. Un triple de Gardner semblava despertar l’Uni a temps (45-50) i segurament ho hauria fet si Reisingerova no hagués perdonat un bàsquet fàcil sota el tauler que hauria ajustat més el marcador.

A partir d’aquí l’Uni va començar a perdre el partit. Gil es va fer encara més poderosa a la pintura i entre ella i Carrera van fer un estrip que va provocar que el València agafés el màxim avantatge amb un parcial de 0-9 (45-59). Les forces començaven a fallar. El desgast físic es notava contra un València que comptava amb molta més rotació a la banqueta que l’Uni. Sense idees i amb pèrdues ràpides i no forçades, l’Uni veia, impotent i resignat, com el València esparracava el partit. Diumenge altre cop a Fontajau, l’equip tindrà una revàlida contra el Bembibre.