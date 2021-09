Serà el 9 d’octubre, un dissabte, quan la LEB Or aixecarà el teló pel Bàsquet Girona, que estrenarà la temporada a la pista del Juaristi. El primer de molts capítols que serviran per comprovar a què aspira aquest equip i quin és el seu sostre. Enrere quedarà la pretemporada, temps per a provatures i experiments, però també per jugar-se el primer títol del curs. La Lliga Catalana celebra la seva final aquest dissabte a Fontajau i l’equip de Carles Marco no faltarà a la cita. S’enfrontarà, a partir de les set de la tarda, al CB Prat, després que ahir el partit al Barris Nord de Lleida acabés amb un 82-86 en el marcador. Defensarà dissabte el títol el Bàsquet Girona, després de guanyar-lo ara fa un any a Balaguer (87-79) amb Albert Sàbat com a MVP.

La logística per a la final ja fa dies que està en dansa i s’espera una bona entrada. El pavelló, tenint en compte les actuals restriccions davant la pandèmia de coronavirus, podrà acollir com a màxim entre 2.300 i 2.500 persones, tot depenent del número i distribució dels grups bombolla. Els socis i també abonats que vulguin veure el partit no s’hauran de rascar la butxaca. Pel públic en general, el preu de l’entrada és de deu euros. Es queda en la meitat, cinc, en el cas dels jubilats i dels més joves (entre 8 i 25 anys). És gratuït pels menors d’aquesta última franja d’edat. Tots els assistents no només podran seguir la final, sinó que també tindran l’oportunitat de veure en directe l’estrena del filial a la Lliga EBA. Serà a partir d’un quart de cinc de la tarda. El rival, la Unió Esportiva Mataró.

Palmarès i pretemporada

Segona final de Lliga Catalana LEB Or pel Bàsquet Girona, que va jugar la de l’any passat i la va guanyar. De moment, l’única que té a les seves vitrines a l’espera de sumar-ne una més. Aquesta competició arriba a la seva edició número 22. Va néixer el 2000, amb el Bàsquet Manresa de Salva Maldonado coronant-se campió. S’ha mantingut fins avui, canviant de seu i de format, però amb un altre representant de la demarcació, el Sant Josep de Girona, en el palmarès. Va guanyar les edicions de 2009 i 2010, amb Borja Comeng e, primer, i Ricard Casas, després, a la banqueta. Darryl Middleton va ser el més destacat en el 73-61 al Cornellà un any abans que David Navarro destaqués en el contundent 80-54 contra el Tarragona.

Es presenta a la cita de dissabte el Bàsquet Girona de Carles Marco amb un regust amarg per les dues últimes derrotes. Sensacions a banda, els resultats d’aquesta pretemporada ha dibuixat una línia descendent. Quatre victòries per començar: 79-63 al Cornellà, 88-50 amb el filial, 71-57 al Toulouse Basket i el 82-66 contra el Força Lleida. Després, dues patacades. Primer, desfeta clara al Prat de Llobregat (74-59) i dimarts, un últim quart nefast va conduir al 76-63 a la pista del TAU Castelló.