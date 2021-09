Bàsquet Girona i CB Prat disputaran dissabte al pavelló de Fontajau, a partir de les set, la final de la Lliga Catalana LEB Or. Aquest matí se n'ha fet la presentació oficial i han pres la paraula els dos capitans de l'equip entrenat per Carles Marco. També hi ha participat Marc Blanch, del conjunt barceloní. Els han acompanyat Xavier Santaló, president territorial gironí de la Federació Catalana de Bàsquet, i també el director general del club, Xevi Gasau.

Sàbat i Sevillano han coincidit que l'equip afronta amb la «màxima il·lusió» la final de dissabte i que l'objectiu és «guanyar» el CB Prat, no pas per venjar-se de la derrota de fa uns dies sinó perquè «tenim moltes ganes de competir contra ells, sent més intensos i agressius que l'altre dia». També han destacat la presència de públic perquè Fontajau podrà acollir més de 2.000 espectadors. «Venim d'una temporada gairebé sense aficionats a les graderies i tenim ganes de tornar a sentir el seu caliu i d'enganxar-los. Aquí el públic anima molt, és el nostre sisè home i és una arma que volem fer valer a favor nostre».

També han parlat de la pretemporada, amb partits i resultats de tota mena, quan queda poc més d'una setmana perquè comenci la lliga. «Tenim ganes d'entrar ja en dinàmica, de poder-nos conèixer tots perquè hi ha molta gent nova, i d'ajustar conceptes per començar de la millor manera la competició. Per nosaltres, la temporada comença ja aquest dissabte i ho volem fer agafant bones sensacions i guanyant la final». Per la seva part, Blanch ha dit que «serà un partit totalment diferent del que vam jugar. No sempre es té la sort de jugar una final, haurem d'estar molt més concentrats i intensos que aquell dia perquè serà molt complicat».