Tot just arribar a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí després del desastrós 3-0 encaixat a Lisboa, la cúpula del Barça es va reunir a les oficines. Eren les tres de la matinada. El futur immediat de Ronald Koeman estava, de nou, sobre la taula, amb el temps que apressa el president Joan Laporta, atrapat, a més, pel calendari, ja que l’equip juga demà dissabte a Madrid davant l’Atlètic de Luis Suárez i Antoine Griezmann, dues estrelles regalades pel club.

Hi ha tres candidats a succeir el neerlandès. Xavi Hernández, actual tècnic de l’Al-Sadd i el líder del projecte esportiu de Víctor Font; Robert Martínez, seleccionador belga que podria desvincular-se del seu càrrec, previ pagament d’1,8 milions d’euros, però després de la Lliga de Nacions; i Andrea Pirlo, l’exentrenador del Juventus, segons va revelar Catalunya Ràdio. També s’afegeix a la llista Marcelo Gallardo, l’entrenador del River, segons RAC1.

Cada nom és un món. Xavi suposaria el retorn a l’origen amb el qual Laporta pretendria clonar l’èxit que va tenir quan va apostar per Guardiola el 2008, quan venia de ser campió de Tercera Divisió amb el Barça B. Robert Martínez és la via més experimentada de les tres opcions, tot i que sense tanta connexió ideològica amb el cruyffisme, la filosofia que serveix de referència esportiva i fins i tot vital al president. Pirlo, que només té una única experiència a l’elit i va acabar de mala manera, al Juventus (havia encadenat nou scudettos fins que va arribar ell i va patir en l’última jornada per posar-se entre els quatre primers i arribar a la Lliga de Campions), suposaria la recerca desesperada per part de Laporta de descobrir un Rijkaard 2.0. Llavors, el tècnic neerlandès va aterrar al Camp Nou després de baixar a Segona amb l’Sparta de Rotterdam. Ara, l’entrenador italià està a l’atur després de la seva primera i fracassada experiència a Torí, així que seria el camí més fàcil i barat per escollir el successor de Koeman.

El Barça medita si fer fora a Koeman ara o esperar al desenllaç del partit contra l’Atlètic per prendre la decisió.