Fontajau ja ho té tot a punt per a la final de la Lliga Catalana LEB que aquest dissabte, a partir de les set, enfrontarà el Bàsquet Girona amb el CB Prat. Ahir se’n va celebrar la seva presentació oficial, on hi van prendre la paraula dels dos capitans de l’equip entrenat per Carles Marco. El missatge transmès, ben clar. Hi ha ganes ja no només de fer un bon partit, sinó per guanyar i així revalidar el títol aconseguit la passada temporada a Balaguer contra el Força Lleida. També hi va participar Marc Blanch, del conjunt barceloní.

Albert Sàbat i Gerard Sevillano van coincidir que l’equip afronta amb la «màxima il·lusió» aquesta final i que l’objectiu és «guanyar», no pas per venjar-se de la derrota de fa uns dies, sinó perquè «tenim moltes ganes de competir contra ells, sent més intensos i agressius del que ho vam ser a la seva pista». Es mostraven convençuts que amb «l’ajuda» de l’afició gaudiran d’un plus que els ha faltat durant l’últim curs. «Venim d’una temporada gairebé sense públic a les graderies i tenim ganes de tornar a sentir el seu caliu i enfanxar la nostra gent. Aquí, l’afició anima molt, és el nostre sisè home i és una arma que volem fer valer al nostre favor».

També van parlar de la pretemporada, amb resultats i sensacions de tota mena, quan queda poc més d’una setmana perquè comenci la Lliga. «Tenim ganes d’entrar ja en dinàmica, de poder-nos conèixer tots perquè hi ha molta gent nova, i d’ajustar també conceptes per començar de la millor manera possible la competició. Per nosaltres, la temporada comença ja aquest dissabte i ho volem fer agafant bones sensacions i guanyant la final».

El rival, amb fam

No feia ni un dia que el seu equip havia jugat -i guanyat- a Lleida que Marc Blanch, capità del CB Prat, va acceptar dir la seva també en un acte que, això sí, no va poder gaudir de la seva presència física. Sí telemàtica, encara que amb algun problema informàtic que va dificultar la seva comunicació. Amb tot, acabaria donant el seu punt de vista de la final, assegurant que serà un partit «totalment diferent» al que van protagonitzar tots dos equips uns dies enrere. «Tindrem el públic de Fontajau en contra i fa gairebé un any que no juguem amb gent. Segur que ells sortiran endollats perquè vénen de perdre de 15 punts i això sempre toca la fibra. Amb un equip jove com el nostre, haurem d’estar molt concentrats i intensos. Serà difícil, encara que per il·lusió i ganes no ens guanya ningú. Volem portar aquesta Lliga Catalana cap al Prat i intentarem que així sigui», sentenciava.

Una «festa» del bàsquet

Amb el relaxament de les restriccions, Fontajau obrirà les portes i podrà encabir a més de 2.000 espectadors. «Ens fa molta il·lusió acollir aquesta final. Volem que vingui molta gent a veure el primer equip i també el filial, i ens agradaria repetir el títol a casa». Són paraules de Xevi Gasau, director general del Bàsquet Girona. Explicava igualment que diversos clubs i escoles estan convidats, que es recuperarà l’habitual zona infantil, a banda de celebrar sorteigs i activitats. Tot, amanit amb música de fons i amb el servei de bar obert -només se serviran begudes-. Ho aplaudeix Xavier Santaló, president de la territorial gironina de la Federació Catalana de Bàsquet, però es mostrava crític amb les últimes decisions del Procicat. «Sempre ens sorprèn pel seu caràcter restrictiu. Entenem que les circumstàncies actuals ens permetrien anar una mica més enllà. Però també comprenem que es volen curar en salut i esperar. Els aforaments haurien pogut ser superiors. Allà on això passa, no hi ha una incidència massa més gran que la que hi ha aquí».