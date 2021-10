El proper diumenge 17 d’octubre se celebrarà la cursa del carrer Nou de Girona, impulsada i organitzada pel comerç de la ciutat des del 1979. Aquest migdia, l’associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial, l’Ajuntament de Girona, patrocinadors, entitats i clubs esportius gironins que col·laboren amb la prova, han presentat la samarreta dissenyada per a l’edició, al carrer Nou.

La 42a edició de la cursa popular gironina comptarà amb totes les proves: les curses estrella de 10 i 5 km, les milles urbanes, obertes a totes les categories (a partir dels 11 anys) i les curses infantils de caràcter no competitiu, per a grups d’1 a 7 anys (d’uns 500 metres) i de 8 a 10 anys (d’uns 1.200 metres). Les curses dels 10 i 5 km també inclouran la variant de la cursa d’empresa. Així mateix es conserven les categories de participació per grups o escoles.

Les inscripcions per Internet estan obertes des del passat 5 d'agost i a partir de l'11 d’octubre es podran fer les inscripcions presencials per a les proves dels 5 i 10 km i la cursa d’empreses, a l’estand de l’organització del carrer Nou (del dia 11 al 14 d’octubre, 17.00 a 20.00 hores; i els dies 15 i 16 d’octubre, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 hores). Les inscripcions a les curses infantils i les milles urbanes també es poden fer presencialment a la botiga Interesport Akilia (carrer Figuerola 48), a partir del proper dilluns 4 d’octubre.

La cursa del comerç: tradició gironina i essència popular

La cursa popular del carrer Nou de Girona va néixer el 1979 per iniciativa d’uns pocs comerciants que volien donar vida al seu carrer i fer un regal a la ciutat. Els recursos eren escassos, però l’empenta dels creadors, la col·laboració de les institucions i les ganes de córrer dels gironins van suplir totes les mancances. La cursa arriba enguany al seu 42è aniversari amb el mateix esperit amb què va néixer i orgullosa dels atributs que s’ha guanyat amb el temps: la més antiga, la més popular i la més viva de les comarques gironines. El seu reglament diu textualment: “la cursa s’obrirà a totes les persones, sense límit d’edat, sexe o nacionalitat. És una cursa per caminants, atletes i marxadors”. Certament, el pas del temps i les millores que s’han anat introduint cada any en l’organització no han malmès aquesta essència popular. I el fet que la cursa neixi i mori en un dels carrers més emblemàtics de Girona han contribuït a conservar-la.