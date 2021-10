Hi haurà una última roda de premsa, però la compareixença de Ronald Koeman abans de l’enfrontament contra l’Atlètic tenia cert punt fúnebre que l’entrenador no va aconseguir dissipar. Malgrat aparèixer amb un somriure, saludant amb l’expressió: «Recordant Van Gaal, bon dia amics de la premsa», i matisar després: «Jo no me’n vaig, jo em quedo».

No fa pinta que es quedi gaire temps. «Tinc orelles i ulls, i sé que es filtren moltes coses i segurament seran veritat», afegia, al·ludint a la trobada entre Joan Laporta i diversos periodistes en una entrega de premis. El president va anar a la ciutat esportiva, però no es va veure amb l’entrenador, que preparava el partit contra l’Atlètic, com va remarcar. «¿La meva relació amb Laporta? No contestaré a això», va replicar Koeman, que està «fart d’haver de defensar-me a mi mateix». Però un dia ho farà: «M’agradaria parlar un dia i parlar bé del que penso».

L’entrenador està fastiguejat, també, ja que considera que se li falta al respecte. No ha precisat de qui, però és fàcil deduir-ho: de part de la direcció i de part dels mitjans de comunicació. Koeman lamenta que no s’analitzi la situació del Barça i de l’equip. «Hem assumit canvis per part del club», va apuntar, amb referència a les marxes forçades de jugadors com Griezmann i Messi per motius econòmics. «Si tingués la bossa dels diners, Messi encara estaria aquí».

Koeman se sent condemnat, i anímicament, confessava, «podria estar millor». Sí que va respondre a una pregunta típica de comiat, segons va detectar i va reconèixer, sobre el millor i el pitjor moment de la seva estada al Barça: «El moment de la firma i la marxa de Messi».

«Per amor al club»

Va firmar «per amor al club», i conscient de les moltes dificultats que trobaria al complir el seu somni. Va començar acomiadant quatre il·lustres de la plantilla; entre els quals, Luis Suárez, que encara no ha digerit la seva marxa i serà un rival motivat aquest dissabte, com Griezmann. «Sembla que la situació és més complicada ara», observava, per l’enrarit ambient que l’envolta i els resultats. El Barça només ha guanyat 3 dels 8 partits disputats.

No podia aparèixer pitjor rival que l’Atlètic, de qui va destacar les virtuts que el van portar a ser campió de Lliga: l’efectivitat en la rematada, l’organització defensiva i la seva competitivitat. El Barça, en canvi, no s’acosta a l’ideal que desitjaria Koeman per les limitacions de la plantilla. Creu el tècnic neerlandès, no obstant, que si disposés dels davanters lesionats (Ansu Fati ha tornat, però Ousmane Dembélé i Sergio Agüero tardaran fins a finals d’octubre), el panorama canviaria substancialment. Es desconeix si ell estarà encara a la banqueta del Camp Nou per veure-ho.