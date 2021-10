L’edició 101 de la Volta a Catalunya es disputarà del 21 al 27 de març del proper 2022 i com a principal novetat comptarà de nou amb la ciutat francesa de Perpinyà, capital del Rosselló, on hi haurà una arribada i una sortida d’etapa.

La prova visitarà aquesta localitat 67 anys després de l’última vegada; va ser el 1955 i d’ençà que no hi ha passat de nou. N’ha tingut la culpa el conveni signat per l’alcalde de Perpinyà, Louis Aliot, i el president de l’Associació Esportiva Volta Ciclista a Catalunya, Ruben Peris. En les cent edicions anteriors, la carrera només havia registrat dues sortides i arribades d’etapa en aquesta ciutat. El 1949 i 1955, amb victòries pel francès Pierre Roux i el català Josep Mateo, respectivament. Considerada com una de les proves d’una setmana més prestigioses del calendari de l’UCI World Tour, va ser retransmesa en la seva última edició en 190 països i el guanyador va ser el britànic Adam Yates, per davant Richie Porte i Geraint Thomas.