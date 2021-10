L’estrena de la temporada no va ser massa positiu per la Unió Esportiva Sarrià, que es va veure sorprès pel Sant Quirze a casa i va acabar claudicant tot i arribar als últims minuts amb avantatge en el marcador. Tot i això, la vida continua i l’equip ja focalitza la seva atenció en el proper objectiu, la visita de demà dissabte a la pista del Cajasur. Al mateix temps se li obre un altre escenari perquè aquest mes d’octubre l’equip s’estrenarà a la Copa del Rei. L’any passat aquesta competició es va adaptar a les circumstàncies i només va celebrar-ne la seva fase final. Aquesta temporada, però, es recupera el seu format habitual. Hi apareix de nou el Sarrià, que ha quedat emparellat amb el Cisne de Pontevedra, que també milita a la Divisió d’Honor Plata, però en l’altre grup.

L’eliminatòria serà a partit únic i a terres gironines el proper dissabte dia 16. La resta d’enfrontaments són els següents: Trops Màlaga-Villa de Aranda, Zamora-Ciudad Real, Sant Quirze-Novás, Soria-Guadalajara, Esplugues-San Pablo Burgos, Alacant-Port Sagunt, Còrdova-Alcobendas i Zarautz-Barça B.