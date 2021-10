L’inconfusible aroma de benzina s’ha apoderat de Palamós. Hi ha tornat a posar els peus el Ral·li Costa Brava Històric, que acaba de complir la majoria d’edat. Divuitena edició del certamen, ja reconegut com un dels millors ral·lis de regularitat de tot el continent europeu. Ahir, tret de sortida amb el pròleg i la prova que s’allargarà fins el diumenge 3 d’octubre, obrint els braços ben oberts per acollir fins a 65 cotxes clàssics i 16 motocicletes. Secundat per un munt d’activitats paral·leles, serà classificatori pel Trofeu FIA de la Regularitat. Durant tres dies, aquesta festa del motor comptarà amb un recorregut que atraparà el miler de quilòmetres i fins a 23 trams.

Ubicat en «l’epicentre perfecte per un ral·li com aquest» i passant per un «moment molt dolç,» el Costa Brava Històric és la mescla perfecta de «competició, turisme i bona gastronomia». Paraules d’Àlex Romaní, president de RallyClassic. Continua: «Començar i acabar cada etapa des de la Platja Gran és tot un privilegi i així també ho entenen els participants. Però si és apreciat és també pel seu exigent recorregut, que passa per molts trams mítics».

De moment, ahir va ser el torn del tret de sortida. Al matí, les habituals verificacions tècniques i administratives. Això, a Sant Antoni de Calonge. Després, l’acció es traslladava a Palamós, on a partir de les cinc començava la competició amb el primer aperitiu: el pròleg. A partir d’avui l’exigència es dispara. Des de les tres, torn per a la primera etapa, que es preveu que durarà unes 12 hores amb una aturada per sopar en el restaurant Ca l’Enric de La Vall de Bianya, a La Garrotxa. Ja el dissabte, l’acció s’iniciarà a les dues i serà decisiva per determinar qui serà el guanyador. Hi haurà un reagrupament a Ripoll durant la tarda i el punt i final està previst per a la mitjanit. El diumenge se celebrarà la cerimònia d’entrega de premis a partir de les onze del matí. I els recorreguts? Una veritable sorpresa perquè l’organització, amb l’objectiu de potenciar la igualtat entre tots els participants, manté en secret els traçats fins molt poc abans de l’inici de cada etapa. A tot això, els millors classificats del ral·li tindran l’oportunitat de participar en la final del FIA Trophy que se celebrarà en el Poland Historic Rally.

La parella formada per Carles Fortuny i Carles Jiménez, al volant d’un Lancia Beta Coupé, és una de les favorites. Sobretot perquè s’ha imposat en tres de les últimes quatre edicions de la prova. També el Porsche 911 SC de Carles Miró i Ivan Matavacas, el VW Golf GTI d’Eduard Poveda i Joan Jordán, o l’Autobianchi A112 Abarth a mans de Juan Pedro García i Sergi Giralt.