Si no s’hi posa remei aviat, acabarà sent una batalla perduda. El Castellfollit fa anys que reclama deixar de ser un dels tres clubs gironins que encara tenen un camp de sorra juntament amb La Pera i Camós. Des de l’entitat de la Garrotxa temen que si la situació s’allarga gaire més el seu cas tingui el mateix final que el del Gualta, que s’ha quedat sense equip. Amb més de 60 nanos per a un poble de poc més de 900 habitants, la principal preocupació del Castellfollit és que els organismes competents els ajudin a trobar una solució per tenir cura del seu futbol base i amateur amb un camp de gespa. Competir amb desigualtat d’instal·lacions respecte als altres clubs veïns posa en perill el futur de l’entitat, que el cap de setmana passat va denunciar un cop més la gravetat del seu problema amb la disputa de la segona edició del Torneig de la Cinglera -el 2020 no es va celebrar per la pandèmia- que va comptar amb la participació de 24 equips de 14 clubs diferents.

«Tot i ser un club petit, honest i sense recursos amb les instal·lacions que tenim, també som capaços de muntar un torneig d’aquesta magnitud. Volem que els nens disfrutin jugant a futbol i alhora que els de fora se n’adonin de les condicions amb les que competim durant tota la temporada. S’ha pogut comprovar de primera mà amb quina situació ens trobem», explica el president del Castellfollit, Miquel Andújar. Per solucionar el seu problema i posar gespa al camp topen amb un peix que es mossega la cua: «El nostre camp no és municipal, sinó que és privat. Això significa que no podem rebre subvencions per part de la Diputació, Federació, CSD... La Federació, per exemple, ens diu que som els primers de la llista en tenir-la però l’obra ha d’estar acabada. Sense diners, és inviable. Ens sentim deixats de la mà de Déu per part de totes les entitats i cansa. Ja no volem bones paraules, volem fets».

Aquesta temporada el Castellfollit compta amb quatre equips que competeixen i l’escoleta. «Ens sap greu no poder oferir el mateix que els altres clubs. Si no canviem el camp, tard o d’hora comportarà la desaparició del Castellfollit. Com convences a un nano que vingui a jugar si a dos quilòmetres té un club amb un camp en condicions? Seria una llàstima», reflexiona.

La trucada de Florentino segueix sense arribar

El curs passat el Castellfollit va estar en boca de tothom arran d’un tuit irònic oferint-se a Florentino Pérez per disputar la Superlliga i, alhora, exposar la seva delicada situació. «Florentino no ens va trucar. Tampoc vam rebre cap trucada de ningú més, cap ni una. I això que fa molts anys que lluitem, però veure que vas picant pedra constantment i que no hi ha solució, esgota», diu.

Quan a Andújar van «enganyar-lo» el 2017 per ser president del Castellfollit, va prometre’s que resoldria la problemàtica del camp de sorra abans d’acabar el mandat. Ho haurà de deixar pel pròxim. Una manera d’aconseguir el camp de gespa seria que la propietat cedís el terreny a l’Ajuntament i que aquest el compri amb un «marge de temps». L’inconvenient és que la propietat vol «cobrar-ho tot de cop i no ho podem assumir de cap manera». L’altra solució seria que el consistori «fes un cop sobre la taula i l’expropiés».

Sense empreses al municipi, el Castellfollit no s’ha plantejat demanar ajuda a fora perquè «si hi ha entitats que es poden permetre 60.000 euros per posar gespa, no seria just per als possibles mecenes que volguessin ajudar-nos».