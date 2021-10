El Figueres té una nova oportunitat per aixecar el vol aquesta tarda davant el Vilafranca (17 h). Els de Moisés Hurtado han protagonitzat un fluix inici en aquesta arrencada de temporada després de no haver aconseguit encara cap victòria a la competició. En conseqüència, els figuerencs han caigut a baix de la classificació: se situen a la 15a posició, en descens amb només dos punts en quatre jornades.

Això no vol dir, però, que el Figueres ho deixi d’intentar. «L’equip treballa bé per corregir els petits detalls que fan que no sumem de 3 en 3. Serà un partit difícil contra un molt bon rival, però estem amb ganes que arribi la primera victòria», comenta el migcampista Dani Gómez. Al Penedès, trobaran un Vilafranca que ve de descansar la jornada passada i que és setè a la classificació amb 5 punts després de sumar un triomf i dos empats. El primer pas dels figuerencs serà deixar la porteria a zero per segona jornada seguida.