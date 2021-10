El Garatge Plana Girona i el Corredor Mató Palafrugell segueixen per feina aquest dissabte a la Parlem OK Lliga. Tots dos ho faran a casa, davant l’afició. D’una banda, els gironins reben la visita de l’Alcobendas (18 h). De l’altra, el Palafrugell jugarà contra el CP Manlleu.

Com no podia ser d’una altra manera, l’objectiu per als dos equips serà la victòria. Encara que per uns sigui més necessària que per als altres. Potser no pel que fa a la classificació, sinó per sensacions i començar amb bona dinàmica malgrat que la competició acabi de començar. El Palafrugell desitja estrenar el caseller de victòries contra un rival que d’entrada no els posarà les coses gens fàcils perquè el Manlleu ha començat fort amb dos triomfs i se situa tercer amb un 6 de 6. Fins ara, els del Baix Empordà han sumat un empat i encaixat una derrota que els deixa amb un punt.

Mentre que el Girona sí que sap què vol dir guanyar, però ara espera tornar-ho a fer després de perdre el cap de setmana passat davant el Liceo (3-1). Els visitarà un Alcobendas necessitat que encara no ha sumat cap punt des que va començar la temporada. Els madrilenys esperen refer-se de la golejada contra el Lleida (4-7).