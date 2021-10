Jugar a casa davant l’afició sempre és un punt a favor. El Bàsquet Girona vol aprofitar que la final de la Lliga Catalana LEB Or es juga a Fontajau (19 h) per revalidar el títol que va aconseguir la temporada passada a Balaguer davant el Força Lleida. El rival d’enguany, però, serà el CB Prat que va desfer-se dels lleidatans en la fase prèvia (82-86) i arriba a terres gironines com a primer classificat. Guanyar-la seria, sens dubte, una bona dosi de moral abans de començar la Lliga dissabte de la setmana vinent davant el Juaristi.

El Bàsquet Girona haurà de deixar enrere les dues derrotes consecutives que acumula en aquesta pretemporada si vol tenir opcions contra el Prat. Davant el TAU Castelló, per exemple, els de Carles Marco van desconnectar en la segona part deixant-se remuntar un marcador que a priori tenien molt a favor perquè acabés al seu favor. No va ser així, tot i que l’aler Gerard Sevillano hi resta importància. «Estem en pretemporada. És evident que tothom té ganes de guanyar, però ens quedem amb les bones sensacions. Hem d’acabar de conèixer-nos tots per entrar en dinàmica. Falten coses per ajustar, però no hem d’oblidar que l’objectiu és començar el màxim de bé possible la Lliga», explica.

Sevillano va revelar que per al Bàsquet Girona la temporada 2021-22 «comença aquest cap de setmana»: «És molt important per nosaltres. Tenim moltes ganes de començar amb un títol tant per nosaltres com pel club i la ciutat. Tenim ganes de guanyar, sobretot, i agafar bones sensacions per començar la Lliga amb garanties».

Els gironins van accedir a la final com a segons classificats de grup amb un triomf contra el Força Lleida a Platja d’Aro i una derrota contra, precisament, el Prat al Baix Llobregat. D’altra banda, els potablava arriben a Fontajau com a primers de grup de la fase prèvia amb dos triomfs contra els gironins i els lleidatans. En aquest sentit, els de Josep Maria Berrocal busquen alçar el seu cinquè títol de campió. El partit d’aquesta tarda es retransmetrà en directe per Esport3.