El convuls estat del FC Barcelona i la precària situació del seu entrenador Ronald Koeman marcaran la visita de l’equip blaugrana aquest vespre al Wanda Metropolità (Movistar LaLiga), on l’espera un Atlètic reforçat després de la victòria a San Siro i preparat per a atacar la jugular d’un adversari zombi. La caiguda lliure del Barça continua a ritme de vertigen i va passar per una nova estació de penitència a Lisboa, on el Benfica, un rival inferior en comparació amb el poderós Bayern, també es va aprofitar per a endossar-li un altre 3-0 que ha complicat en gran manera el futur en la Lliga de Campions.

Ni Joan Laporta ha reforçat oeman ni l’entrenador s’ha molestat a dissimular el seu malestar amb la junta directiva, conscient que el seu futur penja d’un fil.

El tècnic, sancionat amb dos partits després de la seva expulsió davant el Cadis, ni tan sols viurà des de la banqueta el que podria ser el seu últim partit en el càrrec. En aquest sentit ahir, Koeman va deixar entreveure que s’olora la seva destitució. «M’he assabentat que aquest matí (per ahir) el president ha estat a la ciutat esportiva però no l'he vist. Una vegada més, a mi no m'han dit res. Però tinc orelles i tinc ulls i ja sé que es filtren moltes coses i alguna cosa ha de ser veritat», va dir sobre el fet que es parli sobre els seus possibles substituts a la banqueta.

Koeman no va voler respondre a la pregunta de si la seva relació amb Laporta és inexistent i preguntat per com es troba davant aquesta situació en la qual pràcticament es dóna per feta la destitució durant l’aturada de seleccions ha respost que «sincerament podria estar millor».

«Estic fart de defensar-me a mi mateix. La gent que en sap, pot analitzar perfectament la situació de l'equip i del club, he assumit canvis per part del club. M'agradaria algun dia parlar bé del que jo penso», va dir Koeman. Tot i la tensió que està vivint aquestes últimes setmanes, el tècnic va començar la roda de premsa somrient i recordant una frase que en el seu moment va dir Louis Van Gaal, que començava amb un «amics de la premsa». Un periodista el va puntualitzar que la frase acabava amb un «jo me’n vaig», al que seguint-li la broma Koeman va respondre: «Jo em quedo encara».

Els lesionats Agüero, Dembélé i Braithwaite no hi seran pel Barça mentre que Diego Simeone té la baixa del lesionat Marcos Cunha.