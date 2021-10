La Unió Esportiva Sarrià buscarà aquesta tarda sumar els primers punts de la temporada davant el Cajasur Còrdova BM (19.30 h). Després de l’estrena davant l’afició amb una ajustada derrota contra el Sant Quirze (26-27), els de Josep Espar esperen trobar la tecla a terres andaluses. El partit estarà arbitrat per la parella formada pel madrileny Mauro Montero i l’andalús Jorge Rodríguez.

El partit es disputarà a la Fuensanta, a causa de les obres de remodelació de la pista de Fàtima, seu habitual del Cajasur Còrdova. De la mateixa manera que el Sarrià, el rival ve de perdre per la mínima en el primer partit de Lliga. En el seu cas va ser davant l’Eivissa (25-24).

La premissa per als d’Espar és sumar una victòria que els permeti allunyar-se de les posicions de descens i així no patir en l’inici de temporada. En aquest sentit, l’equip ha treballat per resoldre qualsevol tipus de situacions i que el Cajasur no els agafi per sorpresa.

D’altra banda, el Sarrià ja sap que aquest mes d’octubre tindrà més compromisos amb l’estrenarà a la Copa del Rei. Els gironins han quedat emparellats amb el Cisne de Pontevedra.