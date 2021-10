Segona derrota en dos partits de Lliga pel Sarrià en el que portem de curs després de caure aquesta tarda al pavelló del Cajasur per 28-25. Tot i que els andalusos no han pogut dominar per molt el marcador, sí que és cert que no han deixat que els sarrianencs es possessin per davant en cap moment del partit. Amb aquesta desfeta, els homes entrenats per Josep Espar acumulen la segona desfeta en dues jornades després de caure a casa contra el Sant Quirze 26-27 en el partit inaugural del curs.