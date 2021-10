El Bàsquet Girona es va proclamar ahir per segon any consecutiu campió de la Lliga Catalana LEB després d’imposar-se en la final al Prat (56-76), equip que fa una setmana l’havia guanyat de quinze punts al Joan Busquets. Però Fontajau és Fontajau, i els de Carles Marco volien brindar un títol a la seva afició en el primer partit que l’equip feia a casa aquest curs. I també fer-ho davant la mirada del seu president, Marc Gasol, que ahir va seure a la llotja, amb tots els ulls posats a sobre seu per veure quin serà el seu futur. El d’ahir va ser un partit igualat, almenys fins que Albert Sàbat va dir prou. El capità, autor de 17 punts i designat MVP del partit, va canviar el guió del partit en les acaballes del tercer període i es va passar d’un marcador igualat, on cap dels dos equips aconseguia un avantatge còmode, al 48-56 al final del tercer quart que començava a encarrilar la victòria pels gironins. Un triomf que se certificava en l’últim període i feia guanyar un títol al Bàsquet Girona que el carregarà de moral de cara a l’inici del campionat el pròxim dissabte a la pista del Juaristi.

Partit molt igualat durant tota la primera meitat i on cap dels dos equips aconseguia tenir un avantatge clar en el marcador. Intercanvi de cops i intercanvi de sensacions, amb dos conjunts que demostraven les seves habilitats per córrer al contraatac i també que són capaços de fer una bona defensa. Èric Vila, que va acabar amb 17 punts, i Olaf Schaftenaar, que en va fer 10, es van encarregar de mantenir a l’equip dins del partit i que el conjunt entrenat per Josep Maria Barrocal pogués agafar un avantatge considerable en el marcador. Al descans, 36-36 i encara tot per decidir.

Potser els nervis per aconseguir el primer títol de la temporada, o que encara es tractava d’un torneig de pretemporada i els dos equips no estan encara del tot rodats, però després del descans la cosa va continuar igual, amb màxima igualtat. Impressions per part dels dos equips, ara avantatge teu (38-36) i ara avantatge meu (43-46), però cap dels dos aconseguia escapar-se en el marcador. Tot i així, el Bàsquet Girona no patia aquelles desconnexions de fa set dies al Prat on va caure de 15 punts i va anar sempre a remolc en el marcador.

Tot va canviar després d’un triple de Sàbat (47-49). El veterà base de Llagostera va demostrar la seva experiència i amb aquest llançament de tres i un parell d’assistències a Èric Vila i Jaume Sorolla va fer que l’equip agafés un avantatge de sis punts (47-53) quan faltava un minut per acabar el tercer període, cosa que va obligar a demanar temps mort a Josep Maria Berrocal. Però Sàbat no en tenia prou, i amb un altre triple va fer que el seu equip marxés entrés en els últims 10 minuts amb vuit punts de marge (48-56). Calia mantenir l’avantatge i no permetre que el Prat retallés diferència, i es va fer, de nou, gràcies a l’incansable Sàbat. Cistella de dos per agafar una màxima avantatge d’onze punts (53-64), ell mateix va provocar una falta en atac del rival, i en el següent atac es va fer l’espai necessari per clavar de nou un altre triple que deixava ben tocat al conjunt del Baix Llobregat (53-67) quan faltaven cinc minuts pel final. Fontajau reconeixia el gran partit del seu capità amb un ovació quan el van canviar. Els homes de Carles Marco havien de conservar l’avantatge i es va fer i, a més, amb solvència. De vint punts van acabar guanyant. No hi ha millor manera que aquesta per encarar dissabte el que serà la segona temporada a LEB Or.