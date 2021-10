Avui el Municipal d'Olot ha albergat el derbi gironí entre dos equips que lluitaran per tot aquesta temporada. Olotins i Girona B arribaven sense haver perdut cap partit i seguiran igual. Tot i això, els locals han pogut avançar-se en el marcador des dels 11 metres; però el xut d'Eloi Amagat l'escopia el pal. Tot just era el minut 4, des de llavors l'igualada s'ha apoderat d'un partit on cap dels dos conjunts ha pogut tenir ocasions clares de gol per endur-se els tres punts del Municipal.