El Peralada no ha pogut sumar la quarta victòria seguida aquesta tarda després d'empatar a 0 contra el Guineueta. Tot i tenir les millors ocasions del partit, els xampanyers no han tingut l'encert adequat per veure porta contra un equip que ha resistit al setge ofensiu com ha pogut. Amb això, els alt empordanesos segueixen al capdalt de la classificació i segueixen sense perdre cap partit.