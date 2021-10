Mal retorn del Banyoles a Primera Catalana després del descens de la temporada anterior. Ahir es va veure superat en tot moment en el primer partit de lliga davant el Llefià.

Els badalonins es van avançar ben aviat gràcies a un gol de penal de Naya. A la mitja part, els banyolins estaven dos gols per darrere al marcador. El Llefià no va donar cap opció de reacció al Banyoles i va marcar, al minut 46, el tercer gol. A vint-i-cinc minuts del final, els locals van culminar la golejada amb una diana de Jiménez. El gol de l’honor del Banyoles no va arribar fins al temps de descompte. Masó va connectar amb Pepu, que no va perdonar.