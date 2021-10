La quarta victòria seguida pel Peralada no va arribar ahir, i per ben poc. Els homes entrenats per Héctor Simón van ser superiors a un Guineueta que va resistir com va poder el setge ofensiu local. No obstant comptar amb la majoria d’oportunitats per veure porta, ahir els xampanyers tenien la pólvora ben molla i es van conformar amb endur-se un punt contra els barcelonins.

La temporada del Peralada està essent molt bona. Encara no ha perdut cap partit i ahir rebia el Guineueta amb la intenció d’allargar el bon estat amb la quarta victòria consecutiva. Llorenç Busquets volia fer la feina amb celeritat i a la mitja hora de joc ja havia tingut les dues primeres per a un Peralada amo i senyor del partit. El rival, resistint com podia, va trepitjar zona de perill al minut 40 amb una rematada de cap inofensiva per David Aroca. De cap, també, la va tenir Alan Baró. El central va aprofitar una centrada de Joan Tomàs, però no va estar gens encertat. Va ser la més clara del partit. El desencert va fer que Simón posés tota la carn a la graella fent entrar el nou fitxatge, Youssef. L’ex del Costa Brava la va tenir, igual que Josu i Romero, tots tres desencertats i sense veure porta en un partit que es va cloure amb el repartiment de punts entre el Peralada i el Guineueta.