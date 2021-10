Pocs dies després de veure’s sorprès al Bernabéu pel Sheriff a la Lliga de Campions, el Reial Madrid ha allargat el seu mal moment per culpa, en bona part, d’un Espanyol que ahir el va derrotar amb gols de Raúl de Tomás i Aleix Vidal. Un resultat que dona aire als de Vicente Moreno després d’un inici irregular de temporada.

Amb un intercanvi de cops i sense un dominador clar va engegar el duel, que va moure el seu marcador poc després del quart d’hora quan De Tomás rematava amb contundència una centrada d’Embarba. Es va animar l’Espanyol, alegre amb la pilota als peus i segur en defensa contra un rival que no trobava la fórmula d’arribar amb perill a la porteria defensada per Diego López. El tècnic Carlo Ancelotti va intentar arreglar-ho i va variar el dibuix, situant Vinicius i Rodrygo en banda, amb Benzema com a única referència en atac. Però ni així se’n sortia. Estaven còmodes els blanc-i-blaus, que fins i tot es van engrescar i van fer el segon de la tarda. Al 60, Aleix Vidal culminava un contracop letal. Cursa per la seva banda, passada al defensor i xut ras i potent que va descol·locar del tot el porter Courtois. El partit estava on l’Espanyol volia. Fins i tot Darder hauria pogut ampliar l’avantatge però, tot sol davant el porter, va xutar fora.

Benzema va veure com li anul·laven un gol per fora de joc però poc després va marcar en posició correcta i el 2-1 dibuixava un nou escenari, on tot era possible. Veient que les diferències s’estretaven, Vicente Moreno va optar per apuntar el seu onze amb futbolistes de caire més defensius, mentre que el Reial Madrid es va estirar tot buscant l’empat. Hazard va veure porteria però el gol no va pujar al marcador per posició incorrecta del futbolista. Era un atac constant, amb un grapat de faltes prop de l’àrea per intentar igualar el resultat. No hi va haver manera i els blancs encaixaven una nova derrota.