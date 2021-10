Quan Julia Reisingerova està bé l’Spar Girona ho nota. Si està fina i no té problemes amb les faltes les gironines es veuen beneficiades en el joc interior. Però la txeca ha millorat molt en el llançament de mitja i llarga distància i ahir, tota sola, ja va trencar el partit en els compassos inicials. Nou punts dels onze primers que havia fet l’equip (11-2), per acabar el primer quart amb 13 punts, quan l’Uni ja havia agafat un avantatge considerable (22-7). Al final, victòria contundent per 65-42 amb Reisingerova anotant 26 punts, amb dos triples. Però en el conjunt entrenat per Alfred Julbe també hi ha altres jugadores que poden aportar molt, com Laia Flores, que va fer 8 punts i capturar 10 rebots i, en general, l’equip va fer un molt bon partit defensiu en el qual era el retorn de Laia Palau després de la lesió.

Va ser ben aviat que l’equip dirigit per Alfred Julbe va trencar el partit. Les visitants ho provaven de totes maneres en els primers compassos, però la pilota no volia entrar, ni quan entraven fins a la cuina, ni tampoc en els llançaments de tres -0 de 4 en quatre minuts-, i quan sembla que entren apareix Labuckiene per taponar. En canvi, la que ahir va estar molt inspirada va ser Julia Reisingerova que amb quatre minuts ja havia fet 9 punts (11-2). Però del que tenia ganes Fontajau era de Laia Palau. En tenia moltes ganes i es va notar ja quan va ser ovacionada en la presentació de l’equip, i també quan va entrar a pista després del primer temps mort de Pepe Vázquez. I encara més quan va fer la seva primera cistella després de caçar un rebot ofensiu (15-4). La capitana va retornar a pista després de la seva lesió pensant a agafar sensacions de cara al debut en l’Eurolliga de dimecres, també a Fontajau, davant el Sopron hongarès.

La bona defensa va fer que l’Uni poques agafar un còmode avantatge de 15 punts al final del primer període (22-7). I a partir d’aquí les gironines van viure un partit força més tranquil, i van oferir un bon joc en el públic congregat a Fontajau. Però va ser un Uni que va anar a batzegades tant en atac, on les passades no eren del tot precises ni entraven alguns llançaments, com en defensa, on algun cop deixaven soles a les jugadores rivals. Tot i que les visitants també erraven molt de llançaments fins al punt que el seu primer triple no va entrar fins a l’inici del tercer període (35-18) quan Lass va anotar el llançament de tres en el tretzè intent que provava l’equip castellà.

Amb el que els havia costat a les de Vázquez anotar des del 6’75 en la primera meitat, i amb sis minuts de tercer període ja en portaven tres (39-26), davant un conjunt gironí que va veure reduït un avantatge de 21 punts (39-18), a només 11 (41-30). Tot i així, en cap moment el Bembibre va arribar trencar la barrera psicològica dels 10 punts. Davant això, les locals van voler posar una marxa més al final del tercer quart i la diferència es va tornar a disparar als 17 punts (47-30) amb una última cistella sobre la botzina de Parra. I un 2+1 de Rebeka Gardner (59-36) consolidava la diferència quan faltaven quatre minuts pel final perquè l’Uni pogués viure un desenllaç plàcid de partit, en el qual Julbe va anar fent rotacions constantment. Ahir, el tècnic badaloní va recuperar a la capitana, i per dimecres podria tenir encara una altra jugadora en la seva rotació. Si tot va bé, la nord-americana Kennedy Burke, podria fer el primer entrenaments demà i estrenar-se contra el Sopron.