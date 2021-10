Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir ahir la seva segona victòria de l’any després d’imposar-se en el Gran Premi de les Amèriques, la quinzena cita del Mundial de MotoGP. Una cursa on no hi va participar Maverick Viñales (Aprilia), que encara està de dol a causa de la mort del seu cosí, Dean Berta, fa vuit dies en el tràgic accident al circuit de Jerez.

Márquez, que sortia tercer a Austin, va tenir la carrera desitjada. El pilot de Cervera es va posar al capdavant de la cursa després de la sortida i d’allà ja no el va moure ningú fins que va veure la bandera de quadres en completar les 20 voltes. En cap moment va veure perillar la victòria, i és que el fort ritme imposat des del principi va impedir que els seus perseguidors poguessin seguir-li el rastre. Fabio Quartararo (Yamaha), líder del Mundial, va acabar segon, i tampoc va tenir massa problemes per aguantar la posició. De la seva banda, Francesco Bagnaia (Ducati) va fer una mala sortida i va passar de la primera a la cinquena posició, però l’italià va poder remuntar al final per acabar en llocs de podi.

Classificació cursa: 1. Marc Márquez, 41:41.435; 2. Fabio Quartararo, a 4.679; 3. Francesco Bagnaia, a 8.547.

Classificació Mundial: 1. Fabio Quartararo, 254 punts; 2. Francesco Bagnaia, 202 punts; 3. Joan Mir, 176 punts.

Arenas abandona en Moto2

Albert Arenas (Boscoscuro), en Moto2, va sumar la seva cinquena cursa consecutiva sense puntuar. El pilot gironí tenia una bona oportunitat per augmentar el seu caseller, però va haver d’abandonar quan faltaven set voltes per acabar. Una cursa que va guanyar Raúl Fernández (Kalex), qui retalla punts al líder del Mundial Remy Gardner (Kalex), que va abandonar. Segon va acabar Fabio di Giannantionio (Kalex) i tercer Marco Bezzecchi (Kalex). Per altra banda, Izan Guevara (GasGas) es va imposar en Moto3 per davant Dennis Foggia (Honda) i John Mcphee (Honda).