Dos dels favorits per endur-se el grup català de la Tercera RFEF, Olot i Girona B, van oferir un gran partit de futbol al Municipal. Tot i això, no va ser un duel de gols, ni tampoc de grans ocasions. I això que ben aviat els de casa s’haurien pogut avançar en el marcador gràcies a un penal. Eloi Amagat, l’encarregat d’executar la pena màxima, va estavellar però la pilota al pal. Els d’Albert Carbó van començar sent els protagonistes amb la possessió i sotmetent al seu rival, que es va tancar en camp propi tot esperant sorprendre amb algun contracop. El filial ho va poder fer en dues ocasions, totes elles per banda dreta amb Suli buscant la centrada, però els enviaments no acabaven de trobar el seu destí i eren rebutjats per la defensa.

Poc a poc les forces es van anar igualant i els de Vizuete van tenir diverses ocasions clares, també per banda dreta, que van fer tremolar la defensa local quan Dawda o Ortiz ja preparaven el xut al cor de l’àrea. Els gironins també van poder marcar gràcies a la pilota parada mitjançant un cop de cap que va sortir molt ajustat pel lateral de la porteria de Batalla. El Girona B es va esperonar del tot al final de la primera part, i el partit es va convertir en un seguit d’anades i vingudes pel terreny de joc del Municipal, que novament, no acabaria amb cap pilota a dintre les porteries.

A l’inici de la represa es va repetir el guió dels primers compassos de la primera part, amb l’Olot generant ocasions i perill a la porteria defensada per Jona. La primera va ser després d’una falta centrada per Eloi que va rebutjar la defensa. Després ho van intentar amb un cop de cap d’Arranz al primer pal que va sortir per ben poc. I la tercera, amb una centrada de Bigas que no va trobar rematador quan la pilota es va passejava per l’àrea petita.

L’efervescència que va mostrar l’Olot en els primers minuts es va anar apagant mica en mica acusant la falta de fons d’armari a la seva banqueta, que es va accentuar amb la lesió d’Ayala. D’aquesta manera, el Girona va anar recuperant el terreny perdut, però sense gaires ocasions. Només va ser en els últims cinc minuts, que el filial blanc-i-vermell va posar a prova a Batalla, primer amb un mà a mà que el porter va salvar quan Adri Gené ho tenia tot a favor per avançar-se al marcador, i a la següent jugada, va ser Artero que ho provava amb un xut des de la frontal que s’escaparia per ben poc a la dreta de la porteria olotina. Sense punteria per part dels dos conjunts i sense temps per a res més, el partit va acabar amb el repartiment de punts. Amb això tant Olot com Girona continuen al capdamunt de la classificació sense perdre cap partit.