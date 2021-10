El Palamós es va emportar amb comoditat el derbi davant el Costa Brava B per quatre gols a un.

El degà va sortir al camp endollat i es va avançar de seguida amb un gol de Salas al minut 4. Els locals van continuar dominant el partit i abans del minut 40 de partit ja guanyaven per tres a zero. Van marcar Mercader i Torné. El filial del Costa Brava va reduir distàncies just abans del descans. El gol de Badr va donar un bri d’esperança als visitants.

El Palamós no va poder sentenciar el partit fins a l’últim quart d’hora. Haiba va superar Sanllehy i va deixar el derbi vist per sentència. Tot i algunes ocasions al tram final, el marcador no va moure’s.