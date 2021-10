L’exentrenador del Barça, Pep Guardiola, actual tècnic del Manchester City, va mantenir un compte sense declarar a Andorra amb 500.000 euros entre els anys 2007 i 2010. Guardiola no va informar a Hisenda d’aquests fons a l’estranger fins el 2012, quan es va acollir a l’amnistia fiscal que va aprovar el govern del PP. Aquesta revelació forma part dels anomenats papers de Pandora, una investigació internacional del Consorci Internacional de Periodistes de Investigació, que ahir van desvetllar El País i La Sexta.

Aquesta investigació ha deixat al descobert els negocis opacs de 601 espanyols, a més de 35 caps i excaps d’Estat i més de 330 alts càrrecs i polítics en 91 països. Figuen en aquesta llista, entre d’altres, l’exprimer ministre britànic Tony Blair; l’antic director gerent de l’FMI Dominique Strauss-Kahn; el rei Abdalà II de Jordània; l’entorn més proper de Vladimir Putin; el president xilè Sebastián Piñera; el ministre d’Economia del Brasil, Paulo Guedes; i els cantants Julio Iglesias i Shakira.

Quan es va acollir a l’amnistia fiscal, Guardiola va regularitzar gairebé mig milió d’euros pagant un 10% sobre els interessos que havien generat els seus fons en els quatre anys anteriors, que no estaven prescrits. En declaracions a El País, l’assessor fiscal del tècnic, Lluis Orobitg, explica que Guardiola només va utilitzar el dipòsit en l’entitat bancària Banca Privada de Andorra per ingressar el sou com a jugador de l’Al Ahli.