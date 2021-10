Banyoles serà a partir d'ara ciutat preferent del triatló. La designació és fruit de l'acord entre l'Ajuntament i la Federació Espanyola de Triatló i permetrà posicionar la ciutat com a lloc d'entrenament i de celebració de competicions esportives tant nacionals com internacionals. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, ha destacat que «l'objectiu és enfortir aquesta relació perquè cada any els triatletes ens diuen que volen seguir competint a Banyoles i per a nosaltres és important mantenir la internacionalitat de la competició».