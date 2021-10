La segona unitat del Barça va derrotar ahir el Casademont Saragossa (76-63), molt erràtic des de la línia de 6,75 metres amb un 25% d’encert i que va encadenar al Palau Blaugrana la tercera derrota consecutiva a la Lliga Endesa. El conjunt blaugrana, liderat per Pierre Oriola (10 punts) i Nico Laprovittola (11 punts), en va fer prou amb prémer l’accelerador després del descans per sumar la cinquena victòria i situar-se com a líder en solitari.