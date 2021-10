El Llagostera va tancar la temporada passada un curs històric amb l’ascens a Primera RFEF i la consecució del títol de la Copa Federació. Ja amb el nom de Costa Brava, els gironins enceten aquest vespre (20:00) el camí de la defensa del títol contra l’Izarra (de 2a RFEF), al Nou Estadi de Palamós. Un rival, els navarresos, de mal record perquè els van enviar a Tercera el 2018. Després de la desfeta contra l’Albacete (0-3) de diumenge passat, Oriol Alsina té clar que farà rotacions. «Cal gestionar bé els nostres jugadors, no estan preparats per jugar 90 minuts tan seguits. Tots treballen per ser titulars i és un bon dia per demostrar», diu el tècnic.

Homes com Perone, Manchón, Puig o Haro seran titulars per enfrontar-se als navarresos. Una victòria avui faria que el Costa Brava tornés a jugar la setmana que ve. En cas de superar tres rondes de la Copa RFEF, obtindria bitllet per la Copa del Rei.