El Costa Brava no podrà defensar el títol de la Copa RFEF aquesta temporada. Els d'Oriol Alsina s'han acomiadat de la Copa RFEF, i també de la possible participació a la Copa del Rei, en caure contra l'Izarra al Palamós-Costa Brava (2-2). El partit s'ha decidit a la tanda de penals (4-5), després que l'Izarra hagi aconseguit empatar els blaugrana tant a la segona part com a la pròrroga.

Els d'Oriol Alsina s'han avançat ben aviat amb una rematada de cap de Cala després d'una centrada de David Haro, però l'Izarra ha igualat el marcador al minut 75. S'ha hagut d'anar a pròrroga i el Costa Brava ha repetit el mateix guió: gol de Perone i rèplica del rival, que ha obligat a acabar als penals. El Costa Brava n'ha fallat un, quedant eliminat de la Copa RFEF.