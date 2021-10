La vigent campiona d’Europa, Itàlia, propietària d’un rècord mundial d’imbatibilitat que ja arriba a 27 partits, representa un gran repte per a la selecció espanyola, que cerca la seva primera Lliga de Nacions en una final A4 a la qual arriba condicionada per importants baixes, però amb l’a atreviment i joventut per a buscar l’èxit.

Castigada per les lesions, Espanya es retroba amb la selecció que la va deixar a portes de la final de l’Eurocopa. Des d’aquella nit de Wembley a inicis de juliol, l’exhibició futbolística sense premi i als penals fallats per Morata i Dani Olmo, han passat tres mesos en què s’ha ficat en problemes en la fase de classificació al Mundial 2022. A més a més, Luis Enrique ha fet un nou gir en cerca d’una regularitat en els resultats que no troba, optant pels joves valors, representats per Gavi, 17 anys, i Yeremy Pino, 18, com a últimes apostes personals del seleccionador, abans que per l’experiència de futbolistes habituats a jugar partits de grandesa com Dani Parejo, Iago Aspas o Ander Herrera. Per part italiana, Roberto Mancini té les baixes d’Immobile, Belotti, Spinazzola, Pessina i Castrovilli.