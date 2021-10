Va ser Magali Mendy, amb un triple, l’encarregada de tallar de socarrel la reacció del Sopron i, de passada, de fer posar dempeus el públic de Fontajau. Era el 31 d’octubre del 2019 quan l’Uni sumava la primera victòria d’aquella Eurolliga i ho feia a casa, per pocs punts de diferència (64-58) i contra les hongareses. Gairebé dos anys després, un i altre equip es tornen a veure les cares en el mateix escenari. Han evolucionat, cada cop més consolidats en el panorama continental i amb l’ambició de seguir creixent. Encara amb un grapat de partits per davant en aquesta fase de grups, l’objectiu a banda i banda és el de guanyar per encetar amb bon peu aquesta nova aventura. Una prova de foc per a l’Spar Girona, encara en construcció i amb baixes sensibles, davant d’un bon bloc que té ganes de fer-la grossa, però que també afronta la cita amb absències importants. Amb públic a les graderies, i a partir d’un quart de vuit, d’entre els molts al·licients es troba el més que possible debut de Kennedy Burke, a la ciutat des del dilluns i ahir entrenant-se per primer cop sota les ordres d’Alfred Julbe.

La nord-americana, màxima anotadora de l’última lliga italiana amb el Sassari, pot fer de 3 i de 4 i ampliarà un xic més la rotació d’un equip que aquest inici de temporada està patint per culpa de les lesions. A part de Burke, estaran disponibles Binta Drammeh, Laia Flores, Rebekah Gardner, Giedre Labuckiene, Laia Palau, Julia Reisingerová, Iho López i Júlia Soler. Però continuaran de baixa María Araújo, Astou Traoré i Frida Eldebrink. De Burke en parla Palau. «L’he vist bastant bé. Ha entès els conceptes de joc ben ràpid i es nota que ve de competir tot l’estiu perquè està en un bon nivell físic. Estarà cansada pel jet-lag, però la seva predisposició és molt bona i n’estic segura que ens ajudarà moltíssim».

També valora el primer rival a Europa. Un conjunt, el Sopron, a tenir en compte. «S’està mereixent el respecte dels grans equips d’aquesta competició. Està consolidant bé el projecte, es coneixen bé i juguen de memòria. A la seva pista són molt complicades i ve de jugar una Final Four». Va ser l’any passat, quan va caure en les semifinals contra el Perfumerías Avenida (72-61). Ho remata Palau. «Hem d’intentar assegurar els partits de casa perquè els de fora costen molt. No estem en el millor moment, però elles tampoc tenen el seu equip complet». I no li falta raó. Les hongareses mantenen part de la plantilla de l’última temporada, han fitxat bé i d’experiència a Europa n’hi ha a cabassos en el seu vestidor. Però té baixes, com li passa a l’Uni, i això minva el seu potencial. Briann January no hi serà perquè continua competint a la WNBA amb Connecticut Sun. Tampoc Gabby Williams, encara sense debutar a Hongria aquest curs tot i que en breu s’incorporarà a la disciplina del seu equip. Amb Nahpeesa Collier, més interrogants. Estaria disponible però encara no és del tot segur que acabi aterrant a Sopron, quan semblava fet. Podria, fins i tot, rebutjar la possibilitat de jugar a Europa. S’hi uneix el dubte de la sèrbia Jelena Brooks. Està inscrita, però tampoc s’ha estrenat a la lliga hongaresa. Si acaba o no participant avui és una veritable incògnita.