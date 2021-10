L'Spar Girona ha debutat amb derrota aquesta nit a l'Eurolliga en caure a Fontajau contra el Sopron (63-68). Un triple de la debutant Burke, autora de 15 punts, a poc menys de 3 minuts pel final havia posat per davant les gironines (63-62) després d'haver anat a remolc de les hongareses, tot i que no n'hi ha hagut prou: al final un parcial de 0-6 a favor del Sopron els ha acabat donant la victòria. L'Uni havia marxat al descans perdent de 7 (31-38) després d'una primera part molt irregular, amb Gardner, Drammeh i Flores com a principals referents i la debutant Burke inèdita. Però tot ha canviat a la represa. De sortida precisament Burke, amb 5 punts, i Reisingerova, han empatat el partit a 38 i tot ha tornat a començar. Les gironines amb una gran defensa, i molt agressives, han buscat el partit, però el rival hongarés, molt encertat en el triple, ha mantingut el pols. Al final del tercer quart, 50-54 i tot obert. La igualtat s'ha mantingut en els darrers 10 minuts, amb una Burke espectacular, però el 63-62 ha sigut l'últim bàsquet de l'Uni. Al final un 0-6 de parcial ha donat el triomf al Sopron.