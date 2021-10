«Si el Barça fos societat anònima esportiva (SAE) seria causa de dissolució. A l’abril no podia continuar operant perquè no hi havia caixa». Així de contundent es va mostrar Ferran Reverter, el CEO del club, en l’exposició de la due diligence financera sobre la gestió econòmica de l’entitat. «És un exercici de transparència poques vegades vist en un club», va dir l’executiu, acompanyat pel president Joan Laporta i alguns membres de la junta directiva, tots presents al Camp Nou. «La documentació que necessites per certificar alguns assumptes ha sigut molt difícil de trobar», va argumentar Reverter per explicar la tardança a presentar la due diligence. «Hi ha una gestió nefasta. Nefasta perquè no hi havia cap tipus de planificació. Era improvisació total. Ens vam llançar a l’Espai Barça, la inversió més important de la història, i es van comprar jugadors de manera esbojarrada alhora. És una gestió nefasta», deia tot indicant que costarà «com a màxim 1.500 milions».

SENSE DERRAMES ALS SOCIS

La directiva de Laporta «no s’ha plantejat fer cap derrama als socis» per poder superar aquesta situació econòmica tan delicada, a més d’anunciar que el club podria fitxar a l’hivern per haver rebaixat la massa salarial (per exemple l’estalvi de les fitxes de Messi i Griezmann) i que les renovacions de Pedri i Ansu Fati van per bon camí. I l’impacte de l’absència de Messi no ha sigut tan substancial com s’imaginaven. «Els espònsors ens marcaran molt si som capaços de treure’ls bé. Messi ha sigut i continuarà sent importantíssim per al Barça. Però la marca Barça és molt forta. Parlo del crèdit, de les vendes a curt termini. Si em preguntes avui, anem bé. A mig termini, hem de fer les coses bé, perquè la gent vol veure els millors jugadors a casa», va dir, indicant que amb aquest nou patrocinador busca superar els 30 milions d’euros anuals que aporta Rakuten, el contracte del qual expira el juny del 2022.

Però la foto de la caixa del Barça és dramàtica. «Devem molt més (1.482 milions) del que tenim (259) o ens deuen (772)», va indicar Reverter, mentre afirmava que el club «comprava jugadors sense tenir diners per pagar-los». I va posar el cas de Griezmann. «La mateixa nit que el van fitxar van veure que no hi havia diners i aquella nit es va buscar un fons per fer un factoring, que té comissions d’obertura. L’operació Coutinho, que costa 120 milions, acaba costant-ne 16,6 més de costos financers. Compraven jugadors sense saber si els podien pagar».

Va negar la possibilitat que el club acabi sent una SAD. «Ho han dit en campanya i m’ho han dit a mi. Estem molt units perquè no està a l’agenda. El pla de viabilitat és clar i hi continuarem treballant», va comentar, recordant que han explicat «moltes coses per entendre la realitat del que ha passat al Barça els últims anys i entendre on som». Després va precisar que la nova junta «no coneixia la veritable situació» del club. «Tant jo com el president anem rebent dia a dia. Tots som conscients que Leo Messi no podia esperar fins al 31 d’agost a les 12 de la nit per dir sí o no. Això resumeix la situació de Messi, a més de les explicacions que ha donat el nostre president».

I més: «El Barça assumeix en quatre jugadors una massa salarial de 300 milions anuals, més que el pressupost del Juventus per a la seva plantilla», afegia, tot recordant que el club va fitxar tres dels cinc jugadors més cars de la història: Dembélé, Coutinho i Griezmann. L’executiu no va esmentar cap d’aquests futbolistes. «El Barça ha passat moltes crisis, molt mals moments, ha estat a punt de desaparèixer, però és un club resilient. I sempre ha sortit més fort de totes aquestes crisis», va precisar tot assumint la profunda magnitud de la crisi econòmica que viu el club. Números molt vermells i un missatge d’esperança, indicant que «s’ha de tenir molta serenitat i el cap fred».

FITXATGES DE QUALITAT

«Aquesta junta té un pla que els inversors ens han comprat, per això hem aconseguit aquest crèdit. Un pla perquè el Barça continuï sent el millor club. Ha de seguir apostant pel que l’ha fet gran i pioner. El primer és la Masia i l’estil Barça, hem d’afegir-hi l’excel·lència esportiva, que la ciutat esportiva sigui un centre d’alt rendiment», va precisar l’executiu blaugrana, dient que «ben aviat el Barça tornarà a tenir els millors jugadors del món. No parlo de cinc anys». No va voler, no obstant, posar el termini de manera determinada. «Si fem els deures, és clar que el Barça podrà fitxar. Ara tenim fair play. A partir de l’any que ve i si continuem fent els deures es podran portar els jugadors que ens agraden», deia.

ESPAI BARÇA I CAMP NOU

«Hem de modernitzar les nostres instal·lacions. L’Espai Barça és crucial per al club. És un espai molt especial. Hem de buscar nous ingressos», deia el CEO del club, convençut que aquest «pla tornarà a posar el FC Barcelona al lloc que es mereix». Després d’una exposició de 50 minuts, Reverter va rebre els aplaudiments de Laporta i els directius presents, igual com José Elias, un dels principals avaladors de la junta. «Hem trobat en aquesta due diligence algunes coses que ens han obligat a fer una investigació interna a l’Espai Barça, compres, contractes i comissions de jugadors», va revelar, indicant que aquest procés «no s’ha acabat encara, sinó en les pròximes setmanes, per això després es prendran decisions». «Si el club fos una SAE seria causa de dissolució», va confessar, recordant que el club estava en fallida perquè «hi havia dificultats per pagar les nòmines. No podíem pagar el mes següent als nostres treballadors. A més d’un deute de 1.350 milions d’euros. Hi havia incompliment amb els bancs, amb la Lliga, la UEFA i els estatuts. Hem tingut molts problemes per inscriure els jugadors».

També va parlar d’un Camp Nou «precari» perquè «hi havia més de 900 patologies a l’estadi, 124 de les quals, urgents. Urgents vol dir crítiques. S’ha parlat poc de la ciutat esportiva, dels camps d’entrenament, hem hagut de canviar el camp 4, 5, 6 i ara el 7 i el 9. I el projecte Espai Barça totalment infravalorat. No estava tancat», ha indicat Reverter, denunciant la gravetat dels problemes.