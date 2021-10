Les lesions, els infortunis, les derrotes, encara que previsibles tal i com estava l’equip a la Lliga Catalana i a la Supercopa, havien estes una certa brama, una sensació, que aquesta temporada l’Uni poc hi tindria a fer. Que a la lliga València i Avenida estaran per sobre, i que a Europa, contra transatlàntics, seria complicat repetir el bitllet per a quarts de l’any passat. La primera nit europea de la temporada a Fontajau no va acabar bé però va servir com a declaració d’intencions d’un equip que tot just està engreixant la maquinària, i que a pesar d’això, va tenir molts minuts de bon bàsquet, sobretot a la segona part, quan la debutant Burke va agafar el rol de líder per compartir galons amb Gardner, Drammeh i Flores, va competir de tu a tu contra un peix gros on destaquen des de l’exUni Williams fins a la poderosa Hatar, una pívot altíssima, de 2’08, determinant. Aquest és el camí, per molt que cada derrota sigui dolorosa i, com deia Laia Palau a la prèvia, amb el que costa guanyar a fora en competició continental, els partits de casa s’han d’assegurar.

Al descans l’Uni perdia de set, 31-38. Però el partit va canviar com un mitjó a la segona part. Sortida en tromba de les gironines, amb Burke, que fins aleshores havia fallat els 4 tirs que havia provat, estel·lar per posar el 38-38 al marcador. Tot tornava a començar, contra un Sopron molt poderós tant a dins com a fora i que va aconseguir tornar a marxar de seguida (42-47), això sí, sense èxit, perquè entre Gardner i Burke empatarien a 49. El tercer quart es va tancar 50-54. Tot per decidir.

Després de molts minuts a remolc Laia Palau va posar les gironines per davant (56-55) a 6.46 pel final. Fontajau somiava amb l’èpica de les grans nits europees, i més veient la intensitat i les ganes de competir que transmetia l’equip. El Sopron, tot s’ha de dir, mai va perdre la perspectiva. A poc menys de tres minuts pel final Burke tornava a posar l’Spar Girona per davant (63-62). Semblava que seria que sí. Però a partir d’allà l’Uni ja no va tornar a anotar. En canvi les hongareses, amb un 0-6 cortesia de Hatar, va acabar enduent-se la victòria de Fontajau.