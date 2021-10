La selecció espanyola va executar la venjança més dolça, resolent la ratxa històrica sense derrota d’Itàlia a casa seva, conquerint San Siro per retre comptes pendents de l’Eurocopa amb un doblet de Ferran Torres i una reivindicació d’un estil futbolístic que es va sobreposar a tots els condicionants amb els quals Luis Enrique va encarar la final a quatre de la Lliga de Nacions.

La ratxa de 37 partits sense derrota italiana la va destrossar Espanya a base de fe en una filosofia que es manté malgrat les baixes, imposant-se a tot i amb Luis Enrique reforçat en decisions que van generar renou. Gavi, titular amb 17 anys i 62 dies, va donar la raó al camp al seleccionador. Amb un atreviment impropi de la seva edat, va brillar on és menys habitual però on Itàlia va exigir, en labors defensives, sense acovardir-se davant ningú.

I davant la falta d’un 9 pur va aparèixer el veritable golejador de Luis Enrique, Ferran Torres amb números de rècord. El seu doblet el consagra com a referent, 12 gols en 21 partits mostren la importància d’un futbolista que va abandonar la banda i es va menjar als centrals italians. Sense Chiellini d’inici per sorpresa de tots i amb Bonucci tan desencertat amb pilota com en mesurar el seu joc amb groga. A punt d’arribar el descans treia el colze en un salt amb Busquets i deixava a la seva selecció a la vora del precipici, segons abans d’encaixar el segon. Bonucci va acabar expulsat per doble amonestació. D’altra banda, l’altre finalista sortirà del guanyador del Bèlgica-França d’aquest vespre (20.45 h).