La jutgessa del Jutjat d’Instrucció número 14 de Màlaga, María de los Ángeles Ruiz, no va rebre resposta per part de les autoritats de Qatar a la proposta perquè l’expresident del Màlaga, Al-Thani, i els seus fills declarin sobre els delictes per suposada administració deslleial pels quals estan imputats. Si se segueix sense resposta, es podria ordenar la seva detenció.