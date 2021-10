El Lugo va informar ahir que podrà comptar amb Manu Barreiro per al partit contra el Girona. El davanter es va retirar lesionat del turmell esquerre davant el Leganés, però finalment s’ha quedat en un ensurt i estarà disponible per dissabte. Les proves mèdiques van indicar que Barreiro no pateix cap lesió a l’articulació. No obstant això, el Lugo segueix amb vuit baixes: Pedro López, Moyano, Alberto Rodríguez, Mayoral, Pita, Whalley, Juanpe i Álex Pérez.