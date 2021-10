De passatemps n’hi ha per triar i remenar. Per dir-ne alguns, pot agradar fer trencaclosques, llegir, escoltar música o córrer. Oriol Borràs va decantar-se per aquesta última opció. Una lesió li va ensenyar que el futbol no duraria per sempre i les duatlons de muntanya el van enganxar. Un parèntesi per deixar de banda la seva feina d’arquitecte tècnic. La fal·lera el va dur a posar els dos peus en el món de l’ultrafons i no se n’ha pogut escapar. «Has d’estar en forma, però la part positiva és que no has de ser un súper atleta. És una qüestió de força i resistència, també mental. M’agrada el tema de l’autosuficiència, a tot això. És com una mena d’aventura». Tot plegat l’ha dut a completar algun repte més que cridaner. Però el més «bèstia», almenys fins ara en el seu currículum, l’ha viscut fa quatre dies mal comptats. De la mà de Dani Rodríguez, el seu company habitual en aquesta mena de curses i tots dos integrants del Club Alpí de Palamós, van completar la Megarace 2021. Per resumir-ho i fer-ho fàcil: és la cursa més llarga d’Europa entre dos punts.

De tots els participants, només 12 van creuar la línia d’arribada. Borràs i Rodríguez van necessitar 321 hores. Si fa no fa, uns 14 dies. El recorregut els va dur a conèixer diferents indrets de la Baviera alemanya, amb un traçat de 1.001 quilòmetres. Sense massa temps per badar ni tampoc assistència externa. «És tot un repte, però sempre dins d’uns marges de seguretat. Aquest ultrafons contempla pistes més amples, no hi ha carenes o passos exposats». Això sí, no tot són flors i violes. «Hi ha punts d’avituallament i també bases per passar-hi la nit i descansar, per banyar-te o curar-te si et passa alguna cosa. El que passa és que no sempre hi arribes de nit. Al principi anàvem com ens tocava i ho vam poder fer. Però les deu nits següents, vam haver-les de passar on fos». Literalment, van dormir allà on van poder. «A la muntanya, en un caixer automàtic, entre cartrons en un magatzem que vam trobar, en parades d’autobús...»

Borràs recalca que «cap sensació de perill» els va acompanyar durant tot el seu viatge, encara que «el cansament va fent la seva» i hi ha moments en què «el cap acaba confonent allò que és real del que és imaginari». I recorda alguna anècdota. «A les vuit ja era fosc i només guiant-me amb el frontal algun cop seguia recte quan havia de girar, o m’adormia i em despertava de cop quan xocava amb el company que el tenia just al davant».

Sense encara «res previst» per fer en els propers mesos, té coll avall que tard o d’hora s’animarà a fer alguna altra cursa d’aquest estil. «Ens han convidat a Hongria i potser hi anem. Només cal que algú em parli d’algun repte o em digui que es podria anar aquí o allà perquè m’entrin les ganes de voler-ho fer». Això és el que l’ha dut a competir al Regne Unit, fent el 2017 la Montane Spine Race. O a completar la PTL que es disputa al Montblanc. S’hi poden afegir la Transalpine Run i la Tor des Géants. Fins i tot va treure el cap dies enrere a l’Oncotrail, una prova més nostrada i sense tants quilòmetres com la Megarace. I tot això, com es prepara? Borràs té el suport del també palamosí Josep Carballude, clau en els seus entrenaments. Treball i treball físic, però això no és l’únic que es necessita en l’ultrafons. «El cervell hi juga un paper important. És el 60 o 70 per cent de tot això». Ara, cervell i cos descansen. 1.001 quilòmetres després.